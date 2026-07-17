Портал по поиску работы назвал 10 профессий, где искусственный интеллект наиболее востребован

Исследование российского портала по поиску работы hh.ru рассказало о том, какие профессии в настоящее время чаще всего требуют навыков работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Издание ТАСС сообщает, что в 16% вакансий на должности дизайнеров и художников упоминается необходимость уметь работать с ИИ. 11% подобных вакансий относятся к SMM-менеджерам и контент-менеджерам, столько же этих вакансий для интернет-маркетологов и менеджеров по маркетингу.

Изображение: ChatGPT

Среди других профессий, где работодатели приветствуют навыки работы с ИИ, отмечены специалисты по работе с клиентами и менеджеры по продажам, разработчики и программисты. Для этих специальностей 5% вакансий требуют навыков ИИ. У секретарей это значение составляет 4%, у корректоров, редакторов и копирайтеров — 3%, а у видеооператоров, видеомонтажёров и педагогов — 2%. Как видим, рабочие специальности в этом списке отсутствуют, поэтому их представителям в ближайшее время можно не опасаться замены роботами.

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Всего в первой половине года на портале опубликовали более 21600 вакансий с необходимостью навыков работы с ИИ.