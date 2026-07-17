Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
hh.ru: навыки работы с ИИ чаще всего нужны дизайнерам и художникам
Портал по поиску работы назвал 10 профессий, где искусственный интеллект наиболее востребован
реклама

Исследование российского портала по поиску работы hh.ru рассказало о том, какие профессии в настоящее время чаще всего требуют навыков работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Издание ТАСС сообщает, что в 16% вакансий на должности дизайнеров и художников упоминается необходимость уметь работать с ИИ. 11% подобных вакансий относятся к SMM-менеджерам и контент-менеджерам, столько же этих вакансий для интернет-маркетологов и менеджеров по маркетингу.

Изображение: ChatGPT

Среди других профессий, где работодатели приветствуют навыки работы с ИИ, отмечены специалисты по работе с клиентами и менеджеры по продажам, разработчики и программисты. Для этих специальностей 5% вакансий требуют навыков ИИ. У секретарей это значение составляет 4%, у корректоров, редакторов и копирайтеров — 3%, а у видеооператоров, видеомонтажёров и педагогов — 2%. Как видим, рабочие специальности в этом списке отсутствуют, поэтому  их представителям в ближайшее время можно не опасаться замены роботами.

реклама

Всего в первой половине года на портале опубликовали более 21600 вакансий с необходимостью навыков работы с ИИ.

#россия #искусственный интеллект #работа #занятость
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Ростех представил модульную защиту «Паутина» для промышленных и инфраструктурных объектов
Энтузиаст протестировал GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
Энтузиаст превратил старые SSD в картриджи для игр из Steam
Совершенно новый вид обезьян обнаружили в тропических лесах Конго
Человекоподобные роботы Xiaomi повысили точность сборки электромобилей до 98% за 4 месяца тестов
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
Edifier выпустила второе поколение полочных колонок R1000TC II с поддержкой Bluetooth 6.0
Самый большой паровоз в мире Union Pacific Big Boy No. 4014 завершает тур по США
Археологи нашли в Псковской области тысячелетний амулет с изображением фантастического зверя
Компания Palit выпускает «новые» видеокарты GeForce RTX 3060
Seiko и Radio EVA открыли предзаказ на лимитированные дайверские часы A347 EVA-02

Популярные статьи

Ваттметр EMG-17 — честный обзор и тестирование бюджетного гаджета
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter