Статистика Downdetector показывает проблемы с доступом к ним для российских пользователей

Начавшиеся 14 июля проблемы для российских пользователей интернета не ограничились только порталом GitHub. Также сообщают о недоступности для пользователей с российских IP-адресов поисковой системы Google. Пик проблем пришёлся на 10:00 утра по московскому времени. Проблем с доступом к другим сервисам Google не наблюдается, а поиск открывается при помощи средства обхода блокировок.

Изображение: Gemini

Чаще других на невозможность зайти на поисковую систему Google жалуются пользователи из столиц, Самарской, Новосибирской и Челябинской областей.

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Такие же проблемы наблюдаются при попытке зайти из России на сайт Apple. При этом в данном случае HTTPS-соединение обрывается при 99% попыток, тогда как при подключении к google.com уровень сбоев составляет 26%. Представители Роскомнадзора опровергли блокировку GitHub, Google и Apple.