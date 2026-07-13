В августе 2025 года компания Samsung представила смартфон Galaxy A07 с возможностью работы в сетях мобильной связи 4G. Спустя несколько месяцев за ним последовал вариант с поддержкой сетей 5G под названием Galaxy A07 5G. Хотя через год наступает пора выпускать смартфоны нового поколения, прошлогодняя модель получит очередную разновидность, на этот раз под именем Galaxy A07s.
Об этом стало известно благодаря обнаружению прошивки Samsung A077FXXU0AZG1. Судя по ней, речь идёт об устройстве с поддержкой сетей 4G. По характеристикам эта модель может превосходить смартфон минувшего года.
Судя по файлам прошивки, аппарат может выйти под управлением Android 17 и программной оболочки One UI 9.0. Наличие обозначения «s» в названии модели Galaxy обычно указывает на незначительные усовершенствования. Может идти речь о другом процессоре, новой конфигурации памяти, дисплее от другого производителя. Что именно изменится на этот раз, должен показать ожидающийся в недалёком будущем релиз устройства.