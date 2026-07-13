Новое устройство может быть усовершенствованным вариантом модели Galaxy A07 2025 года

В августе 2025 года компания Samsung представила смартфон Galaxy A07 с возможностью работы в сетях мобильной связи 4G. Спустя несколько месяцев за ним последовал вариант с поддержкой сетей 5G под названием Galaxy A07 5G. Хотя через год наступает пора выпускать смартфоны нового поколения, прошлогодняя модель получит очередную разновидность, на этот раз под именем Galaxy A07s.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Об этом стало известно благодаря обнаружению прошивки Samsung A077FXXU0AZG1. Судя по ней, речь идёт об устройстве с поддержкой сетей 4G. По характеристикам эта модель может превосходить смартфон минувшего года.

реклама

Судя по файлам прошивки, аппарат может выйти под управлением Android 17 и программной оболочки One UI 9.0. Наличие обозначения «s» в названии модели Galaxy обычно указывает на незначительные усовершенствования. Может идти речь о другом процессоре, новой конфигурации памяти, дисплее от другого производителя. Что именно изменится на этот раз, должен показать ожидающийся в недалёком будущем релиз устройства.