Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy A07s с программной оболочкой One UI 9.0
Новое устройство может быть усовершенствованным вариантом модели Galaxy A07 2025 года
реклама

В августе 2025 года компания Samsung представила смартфон Galaxy A07 с возможностью работы в сетях мобильной связи 4G. Спустя несколько месяцев за ним последовал вариант с поддержкой сетей 5G под названием Galaxy A07 5G. Хотя через год наступает пора выпускать смартфоны нового поколения, прошлогодняя модель получит очередную разновидность, на этот раз под именем Galaxy A07s.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Об этом стало известно благодаря обнаружению прошивки Samsung A077FXXU0AZG1. Судя по ней, речь идёт об устройстве с поддержкой сетей 4G. По характеристикам эта модель может превосходить смартфон минувшего года.

реклама

Судя по файлам прошивки, аппарат может выйти под управлением Android 17 и программной оболочки One UI 9.0. Наличие обозначения «s» в названии модели Galaxy обычно указывает на незначительные усовершенствования. Может идти речь о другом процессоре, новой конфигурации памяти, дисплее от другого производителя. Что именно изменится на этот раз, должен показать ожидающийся в недалёком будущем релиз устройства.

#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Телефон Hisense A10 объединил дисплей E Ink и съёмную цветную ЖК-панель

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter