Компания Samsung готовится к предстоящему запуску One UI 9 на базе Android 17, хотя пока не раскрывает список совместимых устройств, поэтому журналисты издания Gizmochina решили составить неофициальный перечень на основе текущей политики обновлений.
Как сообщает издание, список мобильных устройств Samsung, обладатели которых могут рассчитывать на обновление до One UI 9.0, выглядит следующим образом:
Линейка Galaxy S
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
Линейка Galaxy Z
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold6, Z Flip6
- Galaxy Z Fold5, Z Flip5
Линейка Galaxy A
- Galaxy A57, A56, A55, A54
- Galaxy A37, A36, A35, A34
- Galaxy A27, A26, A25, A24
- Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)
- Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G
Линейка Galaxy M
- Galaxy M56, M55, M55s, M54
- Galaxy M47
- Galaxy M36, M35, M34
- Galaxy M17, M17e, M16, M15
- Galaxy M07, M06
Линейка Galaxy F
- Galaxy F70e
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06
Линейка Galaxy Tab
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Линейка Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
Ожидается, что One UI 9 принесёт целый ряд улучшений, включая более толстые ползунки регулировки яркости и громкости, виджеты медиаплеера, изменяемые в размере на экране блокировки и панели быстрых действий, а также изменённый вид ряда элементов управления и усовершенствованный модуль Home Up в Good Lock с поддержкой многопальцевых жестов для назначения пользовательских действий.
Кроме того, апдейт расширит возможности пользователя благодаря новым функциям, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, в частности, владельцы мобильных устройств Samsung смогут обращаться к ИИ-ассистенту непосредственно во встроенном браузере, а также создавать персонализированные карточки профиля без необходимости открытия отдельного приложения.
С учётом того, что One UI 9.0 базируется на Android 17, часть улучшений перекочует непосредственно из новейшей ОС, включая поддержку всплывающих окон для всех приложений, возможность предоставления приложениям доступа только к определённым контактам, улучшенную адаптивность приложений к различным размерам экрана, а также ряд других.
Ожидается, что Samsung официально представит One UI 9 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдёт 22 июля текущего года. В это же день дебютируют и смартфоны Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, которые первыми получат новую оболочку. Развёртывание One UI 9 для уже дебютировавших устройств, как предполагается, начнётся в сентябре 2026 года с моделей Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и смартфонов серии Galaxy S26.