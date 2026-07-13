Новая версия оболочки принесёт целый ряд улучшений и нововведений.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску One UI 9 на базе Android 17, хотя пока не раскрывает список совместимых устройств, поэтому журналисты издания Gizmochina решили составить неофициальный перечень на основе текущей политики обновлений.

Источник фото: GSMArena

Как сообщает издание, список мобильных устройств Samsung, обладатели которых могут рассчитывать на обновление до One UI 9.0, выглядит следующим образом:

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Линейка Galaxy S

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Линейка Galaxy Z

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold6, Z Flip6

Galaxy Z Fold5, Z Flip5

Линейка Galaxy A

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A27, A26, A25, A24

Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)

Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G

Линейка Galaxy M

Galaxy M56, M55, M55s, M54

Galaxy M47

Galaxy M36, M35, M34

Galaxy M17, M17e, M16, M15

Galaxy M07, M06

Линейка Galaxy F

Galaxy F70e

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Линейка Galaxy Tab

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Линейка Galaxy XCover

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Ожидается, что One UI 9 принесёт целый ряд улучшений, включая более толстые ползунки регулировки яркости и громкости, виджеты медиаплеера, изменяемые в размере на экране блокировки и панели быстрых действий, а также изменённый вид ряда элементов управления и усовершенствованный модуль Home Up в Good Lock с поддержкой многопальцевых жестов для назначения пользовательских действий.

Кроме того, апдейт расширит возможности пользователя благодаря новым функциям, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, в частности, владельцы мобильных устройств Samsung смогут обращаться к ИИ-ассистенту непосредственно во встроенном браузере, а также создавать персонализированные карточки профиля без необходимости открытия отдельного приложения.

С учётом того, что One UI 9.0 базируется на Android 17, часть улучшений перекочует непосредственно из новейшей ОС, включая поддержку всплывающих окон для всех приложений, возможность предоставления приложениям доступа только к определённым контактам, улучшенную адаптивность приложений к различным размерам экрана, а также ряд других.

Ожидается, что Samsung официально представит One UI 9 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдёт 22 июля текущего года. В это же день дебютируют и смартфоны Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, которые первыми получат новую оболочку. Развёртывание One UI 9 для уже дебютировавших устройств, как предполагается, начнётся в сентябре 2026 года с моделей Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и смартфонов серии Galaxy S26.