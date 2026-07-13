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Опубликован неофициальный список совместимых с One UI 9 мобильных устройств Samsung
Новая версия оболочки принесёт целый ряд улучшений и нововведений.
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Компания Samsung готовится к предстоящему запуску One UI 9 на базе Android 17, хотя пока не раскрывает список совместимых устройств, поэтому журналисты издания Gizmochina решили составить неофициальный перечень на основе текущей политики обновлений.

Источник фото: GSMArena

Как сообщает издание, список мобильных устройств Samsung, обладатели которых могут рассчитывать на обновление до One UI 9.0, выглядит следующим образом:

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Линейка Galaxy S

  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Линейка Galaxy Z

  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold6, Z Flip6
  • Galaxy Z Fold5, Z Flip5

Линейка Galaxy A

  • Galaxy A57, A56, A55, A54
  • Galaxy A37, A36, A35, A34
  • Galaxy A27, A26, A25, A24
  • Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)
  • Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G

Линейка Galaxy M

  • Galaxy M56, M55, M55s, M54
  • Galaxy M47
  • Galaxy M36, M35, M34
  • Galaxy M17, M17e, M16, M15
  • Galaxy M07, M06

Линейка Galaxy F

  • Galaxy F70e
  • Galaxy F56, F55, F54
  • Galaxy F36, F34
  • Galaxy F17, F16, F15
  • Galaxy F07, F06

Линейка Galaxy Tab

  • Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab A11, Tab A11+
  • Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Линейка Galaxy XCover

  • Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Ожидается, что One UI 9 принесёт целый ряд улучшений, включая более толстые ползунки регулировки яркости и громкости, виджеты медиаплеера, изменяемые в размере на экране блокировки и панели быстрых действий, а также изменённый вид ряда элементов управления и усовершенствованный модуль Home Up в Good Lock с поддержкой многопальцевых жестов для назначения пользовательских действий.

Кроме того, апдейт расширит возможности пользователя благодаря новым функциям, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, в частности, владельцы мобильных устройств Samsung смогут обращаться к ИИ-ассистенту непосредственно во встроенном браузере, а также создавать персонализированные карточки профиля без необходимости открытия отдельного приложения.

С учётом того, что One UI 9.0 базируется на Android 17, часть улучшений перекочует непосредственно из новейшей ОС, включая поддержку всплывающих окон для всех приложений, возможность предоставления приложениям доступа только к определённым контактам, улучшенную адаптивность приложений к различным размерам экрана, а также ряд других.

Ожидается, что Samsung официально представит One UI 9 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдёт 22 июля текущего года. В это же день дебютируют и смартфоны Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, которые первыми получат новую оболочку. Развёртывание One UI 9 для уже дебютировавших устройств, как предполагается, начнётся в сентябре 2026 года с моделей Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и смартфонов серии Galaxy S26.

#one ui 9
Источник: gizmochina.com
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