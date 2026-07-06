Производственный сегмент смог получить положительный финансовый результат после долгого периода трудностей

Подразделение Samsung Foundry в последние годы находилось не в лучшем положении, потеряв крупных клиентов вроде Nvidia и Qualcomm из-за производственных проблем. Постепенно ситуация начала выправляться, и в начале нынешнего года был заключён контракт с Tesla на сумму $16,5 млрд. Теперь сообщается, что впервые за три года это подразделение закончило месяц с прибылью.

Отчёт Bloter рассказал, что прибыльным стал июнь. Факторами успеха стали рост спроса на чипы по техпроцессу 4 нм, увеличение объёма производства базовых кристаллов HBM и процента выпуска годной продукции.

Изображение: Gemini

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Samsung не оглашала финансовые результаты подразделения по выпуску микросхем. Аналитики полагают, что операционный убыток подразделений Foundry и System LSI составил 2,5 трлн вон в 2023 году, 5,3 трлн вон в 2024 году и 6 трлн вон в 2025 году.

Недавно появлялись новости о том, что Samsung Foundry готовится заключить контракты на выпуск чипов для работы искусственного интеллекта от Anthropic и Meta*. В таком случае её прибыльность может стать ещё выше.

* признана в РФ экстремистской организацией.