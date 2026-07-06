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Прибыль Samsung за 2026 год превысит совокупную прибыль компании за 40 лет
Таковы масштабы спроса на чипы памяти со стороны искусственного интеллекта
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Руководитель подразделения Samsung DS по производству полупроводников рассказал, что в этом году южнокорейский производитель получит прибыль больше, чем за 40 лет до этого, вместе взятых. Компания готовится объявить финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

Пока же на собрании 3 июля президент и руководитель отдела бизнес-стратегии подразделения Device Solutions рассказал, что его подразделение оправдывает ожидания в отношении операционной прибыли. Аналитики ждут от компании годовой операционной прибыли около $200 млрд.

Изображение: ChatGPT

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В настоящее время Samsung ведёт переговоры с желающими купить память DRAM компаниями в третьем квартале. Она собирается поднять стоимость памяти на 20%. В первом квартале Samsung уже подняла цены на 90% по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале рост цен составил 50–60%.

Во втором квартале от Samsung ждут операционной прибыли в размере $55,1 млрд. Если ожидания оправдаются, Samsung опередит NVIDIA, которая в первом квартале показала операционную прибыль $53,54 млрд. Это позволило ей стать самой прибыльной компанией мира.

#samsung #южная корея
Источник: wccftech.com
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