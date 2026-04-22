«Ведомости»: Операторы мобильной связи хотят отсрочку на введение оплаты за трафик VPN
К 1 мая завершить настройку систем для многих операторов не представляется возможным

В середине апреля телекоммуникационные компании запросили у Минцифры отсрочку на введение платы за превышение объёма международного трафика в 15 ГБ в месяц при работе с мобильным интернетом. Издание «Ведомости» ссылается на три источника в трёх принимавших участие в обсуждениях организациях. Новшество должно было вступить в силу 1 мая.

Операторы утверждают, что с технической точки зрения не успеют начать механизм сбора дополнительной оплаты. Причиной стали сложные настройки биллинговых систем, которые учитывают расход трафика, минут в телефонных разговоров и списывают средства.

В конце прошлого месяца сообщалось, что при превышении объёма зарубежного трафика в 15 ГБ каждый следующий гигабайт может стоить примерно 150 рублей. Поскольку трафик VPN для провайдеров связи выглядит словно иностранный, это относится и к нему.

На прошлой неделе сообщалось, что 16 апреля два десятка телекоммуникационных компаний подписали мораторий на расширение каналов связи за рубеж. Тогда же на российских сервисах стали появляться сообщения о необходимости отключить VPN для получения доступа.

Изображение: Gemini

По словам одного из инсайдеров, разные компании по-разному реализуют требования Минцифры. Одни из них готовы начать выполнять эти требования с 1 мая, а другие хотят получить время до осени на настройку биллинговых систем.

Другая сложность может заключаться в том, что некоторые компании имеют иностранные IP-адреса на своих сайтах и приложениях. В таком случае при получении доступа к ним трафик тоже будет считаться международным. С другой стороны, установленные в России CDN от Google превращают трафик в российский.

Отсутствие нормативных норм на такой случай не даёт ответа на вопрос о том, что операторы должны делать при превышении объёма международного трафика в 15 ГБ. Они могут начать снижать его скорость до минимума, полностью отключать доступ или автоматически списывать деньги со счёта абонента.

#россия #интернет #связь #vpn #блокировки #ведомости
Источник: vedomosti.ru
