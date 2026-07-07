За один год их появилось вдвое больше, чем за два предыдущих года вместе взятых

Издание РБК со ссылкой на консалтинговую компанию eCompass Capital рассказало, что по итогам 2025 года в России открыли 46 тысяч новых интернет-магазинов. Поскольку в 2023 году новых магазинов появилось 18 тысяч, а в 2024 году — 22 тысячи, показатели 2025 года превосходят их.

Если в 2022 году интернет-магазинов в стране было 104 тысячи, то в 2025 году их оказалось уже 190 тысяч. Получить эту статистику позволил программный инструмент BuiltWith, при помощи которого рассматривались сайты в доменной зоне .ru, на которых есть корзина.

Изображение: Gemini

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По мнению аналитиков, основной причиной подобного стремительного роста является потеря привлекательности для продавцов маркетплейсов. Комиссии там увеличиваются, другие условия становятся всё жёстче, поэтому производители готовы заняться продажами самостоятельно. К тому же в наши дни создание интернет-магазина стало как никогда простым, поскольку существуют конструкторы. Подключение платёжных систем и решение вопросов логистики в этом случае ненамного сложнее, чем если работать с маркетплейсами.

Специалисты полагают, что востребованным станет сочетание работы на маркетплейсах с продвижением собственного бренда через сайты.