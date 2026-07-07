Издание РБК со ссылкой на консалтинговую компанию eCompass Capital рассказало, что по итогам 2025 года в России открыли 46 тысяч новых интернет-магазинов. Поскольку в 2023 году новых магазинов появилось 18 тысяч, а в 2024 году — 22 тысячи, показатели 2025 года превосходят их.
Если в 2022 году интернет-магазинов в стране было 104 тысячи, то в 2025 году их оказалось уже 190 тысяч. Получить эту статистику позволил программный инструмент BuiltWith, при помощи которого рассматривались сайты в доменной зоне .ru, на которых есть корзина.
По мнению аналитиков, основной причиной подобного стремительного роста является потеря привлекательности для продавцов маркетплейсов. Комиссии там увеличиваются, другие условия становятся всё жёстче, поэтому производители готовы заняться продажами самостоятельно. К тому же в наши дни создание интернет-магазина стало как никогда простым, поскольку существуют конструкторы. Подключение платёжных систем и решение вопросов логистики в этом случае ненамного сложнее, чем если работать с маркетплейсами.
Специалисты полагают, что востребованным станет сочетание работы на маркетплейсах с продвижением собственного бренда через сайты.