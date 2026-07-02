Для покупателей 90% товаров тоже станут дороже

Одним из крупнейших расходов в работе маркетплейса Wildberries является доставка. Неудивительно, что в свете дефицита и роста стоимости топлива в России она начинает обходиться дороже прежнего. Компенсировать эти потери с 7 июля в Wildberries начнут, беря с продавцов комиссию на 20% больше прежнего. Результатом может стать уменьшение числа продавцов, у которых расходы и без того составляют 50-70% от выручки.

Изображение: ChatGPT

Представители маркетплейса утверждают, что изменения будут носить дифференцированный характер. Если на некоторые категории товаров комиссию увеличат, то на некоторые другие она останется без изменений, а для кое-каких даже уменьшится. Наибольший рост комиссий в 20% ожидается для тех продавцов, кто распространяет свои товары при помощи курьеров или самовывоза. Если продавец реализует товары со своего склада, комиссия вырастет на 6%, а если пользуется складом Wildberries, рост составит 5%.

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Ряд аналитиков полагает, что результатом этих изменений станет рост стоимости 90% представленных на маркетплейсе товаров.