Её нашли в поле и поначалу приняли за пуговицу

На юго-западе Норвегии, в поле неподалёку от аббатства Утстейн, представитель клуба металлоискателей Мортен Эек нашёл в 10–15 см от поверхности небольшой металлический предмет. Казавшаяся серебристой одна сторона и медная другая наводили на мысль о том, что это пуговица. Такие пуговицы кладоискатели находят достаточно часто.

Изображение: Хеге Холлунд, Археологический музей Университета Ставангера

Через несколько месяцев при более тщательном осмотре кладоискатели заметили на блестящей стороне крест. Так было установлено, что это монета. Это подтвердили археологи из Музея археологии Ставангерского университета.

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Речь идёт о ранней средневековой монете, которую затем использовали в качестве украшения. К одной стороне монеты приложили медную пластину, загнув внешний край вокруг неё. В результате было создано крепление для цепочки.

Изображение: Хеге Холлунд, Археологический музей Университета Ставангера

Узоры напоминают о монетах из Норвегии с конца XI века до начала XII века. Рентген показал чеканку с обеих сторон монеты. На скрытой медной пластиной стороне изображено похожее на грифона существо. Именно эта деталь позволила узнать, что монета была выпущена Магнусом Босоногим, королём Норвегии с 1093 по 1103 год.

В начале своего правления этот король провёл монетную реформу. Монеты стали весить меньше, а проба серебра увеличилась примерно до 90%.

Изображение: Хеге Холлунд, Археологический музей Университета Ставангера

Прежде было обнаружено четыре экземпляра похожих монет: один из клада, найденного на кладбище церкви Сандой на Фарерских островах, и три из клада Лундбю-Крат недалеко от Ольборга в Дании. Новая монета могла быть отчеканена тем же штампом, что и одна из датских. Всего найдено примерно 100 отчеканенных при Магнусе Босоногом монет.

Находка в районе аббатства Утстейн также играет роль, поскольку оно находилось вдоль стратегически важного маршрута. Металлодетекторы и геофизические исследования позволили распознать длительную активность в этом районе.