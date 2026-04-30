Блогер
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Клад серебра мог быть спрятан в середине XI века и его стоимость позволяла приобрести ферму

На поле недалеко от Рены на востоке Норвегии археологи нашли свыше 3000 серебряных монет. Находка получила название клад Мёрстада в честь фермы и была обнаружена при помощи металлоискателя. 10 апреля Вегард Сёрли и Руне Сэтре поначалу нашли 19 серебряных монет, после чего поставили в известность археологов. С их помощью количество монет выросло до 70, а потом в течение нескольких дней общее количество найденных монет превысило 3000. В результате клад оказался крупнейшим из эпохи викингов на территории Норвегии. Прежде эта территория не обследовалась металлоискателями.

Изображение: Музей истории культуры / муниципалитет округа Иннландет

Большая часть найденных монет была отправлена в Музей культурной истории в Осло. Здесь начнётся их консервация и изучение. Минимальное количество камней в этой местности защитило серебро от истирания на протяжении столетий. В результате многие монеты хорошо сохранились.

Клад может относиться примерно к 1050 году. Большинство опознанных монет являются немецкими и английскими. Это подтверждает известные исторические факты о том, что в конце эпохи викингов иностранное серебро и монеты имели хождение благодаря торговле, дани, набегам и политическим платежам.

Изображение: Энн Энгесвин / муниципалитет округа Иннландет

Также найдены норвежские монеты, которые были относительно новыми в те дни, когда их закопали. Их наличие позволяет связать клад с периодом после возвращения Харальда Хардрады из Византии и его участия в создании норвежской национальной системы чеканки монет около 1045 года.

Изображение: Мэй-муниципалитет округа Туве-Смисет / Иннландет

По мнению археологов, клад мог быть захоронен в кожаном мешочке или использовался другой органический материал, который за прошедшее время разрушился. Далее вспашка разбросала монеты по полю, поэтому их находят ни в одной точке.

Судя по поздним средневековым записям, такое количество монет в те времена позволяло приобрести ферму. Неизвестно, принадлежали они одному человеку или многим.

Изображение: Флоран Оди / Музей истории культуры

Археологи намереваются продолжить изучение поля и близлежащей территории в следующие несколько лет.

#археология #норвегия #раскопки #средневековье #викинги
Источник: arkeonews.net
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Разработчики игр готовы отказаться от Denuvo из-за постоянного обхода этой технологии защиты
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
ИИ смоделировал последние действия жертвы Везувия в Помпеях

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
