Клад серебра мог быть спрятан в середине XI века и его стоимость позволяла приобрести ферму

На поле недалеко от Рены на востоке Норвегии археологи нашли свыше 3000 серебряных монет. Находка получила название клад Мёрстада в честь фермы и была обнаружена при помощи металлоискателя. 10 апреля Вегард Сёрли и Руне Сэтре поначалу нашли 19 серебряных монет, после чего поставили в известность археологов. С их помощью количество монет выросло до 70, а потом в течение нескольких дней общее количество найденных монет превысило 3000. В результате клад оказался крупнейшим из эпохи викингов на территории Норвегии. Прежде эта территория не обследовалась металлоискателями.

Изображение: Музей истории культуры / муниципалитет округа Иннландет

Большая часть найденных монет была отправлена в Музей культурной истории в Осло. Здесь начнётся их консервация и изучение. Минимальное количество камней в этой местности защитило серебро от истирания на протяжении столетий. В результате многие монеты хорошо сохранились.

Клад может относиться примерно к 1050 году. Большинство опознанных монет являются немецкими и английскими. Это подтверждает известные исторические факты о том, что в конце эпохи викингов иностранное серебро и монеты имели хождение благодаря торговле, дани, набегам и политическим платежам.

Изображение: Энн Энгесвин / муниципалитет округа Иннландет

Также найдены норвежские монеты, которые были относительно новыми в те дни, когда их закопали. Их наличие позволяет связать клад с периодом после возвращения Харальда Хардрады из Византии и его участия в создании норвежской национальной системы чеканки монет около 1045 года.

Изображение: Мэй-муниципалитет округа Туве-Смисет / Иннландет

По мнению археологов, клад мог быть захоронен в кожаном мешочке или использовался другой органический материал, который за прошедшее время разрушился. Далее вспашка разбросала монеты по полю, поэтому их находят ни в одной точке.

Судя по поздним средневековым записям, такое количество монет в те времена позволяло приобрести ферму. Неизвестно, принадлежали они одному человеку или многим.

Изображение: Флоран Оди / Музей истории культуры

Археологи намереваются продолжить изучение поля и близлежащей территории в следующие несколько лет.