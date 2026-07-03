В будущем обладателям компьютеров Mac предстоит пользоваться сторонними приложениями для работы с DVD

Обладатели компьютеров Mac, которые до сих пор не перестали пользоваться DVD-дисками, скоро лишатся такой возможности по умолчанию, если у них установлена последняя версия операционной системы. Примечание к релизу второй бета-версии macOS 27 Golden Gate сообщает, что фреймворк DVDPlayback отсутствует в SDK macOS 27 Golden Gate, так что он недоступен для приложений. Здесь же сказано, что в одном из будущих релизов macOS фреймворк исчезнет полностью.

Изображение: Apple

Не исключено, что в выходящую осенью операционную систему будет встроено приложение DVD Player. Golden Gate может оказаться последней версией macOS с собственным приложением Apple для работы с DVD. В будущем можно будет воспользоваться приложениями сторонних разработчиков, такими как VLC.

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Фреймворк DVDPlayback был выпущен давно, и на протяжении многих лет Apple не обновляла его. Из-за этого воспроизведение в DVD Player происходит рывками, и качество изображения у него невысокое. На пренебрежительное отношение к этому приложению со стороны разработчиков системы указывает его расположение /System/Library/CoreServices/Applications вместо более доступной папки «Приложения». По крайней мере, программа автоматически запускается при вставке диска в DVD-привод.