Предложения Apple выигрывают по безопасности и продолжительности жизненного цикла

Фирма Omnissa выпустила отчёт под названием «Состояние цифрового рабочего пространства в 2026 году». Отчёт основан на сборе телеметрии от клиентов компании по всему миру из сфер розничной торговли, здравоохранения, финансов, образования, госуправления и других на протяжении 2025 года. Был сделан вывод о том, что администраторы испытывают затруднения в сфере безопасности из-за непоследовательного обновления ПО на многочисленных устройствах и операционных системах.

Windows-ПК непреднамеренно завершают работу в 3,1 раза чаще по сравнению с Mac. Программы на Windows зависают в 7,5 раза чаще по сравнению с программами на macOS, а перезапуск здесь требуется вдвое чаще.

В здравоохранении и фармацевтике больше 50% устройств на Windows и Android устарели как минимум на пять поколений операционных систем. Это делает их более уязвимыми перед ошибками и вредоносными приложениями. Более половины компьютеров и мобильных устройств в сфере образования не зашифрованы, что подвергает риску конфиденциальность данных.

Компьютеры Mac в среднем служат на протяжении пяти лет по сравнению с тремя годами для Windows-компьютеров. Компьютеры Mac последних поколений на процессорах Apple M работают при средней температуре 40,1°C против температуры процессоров Intel 65,2°C.

Сообщается также, что сотрудники внедряют искусственный интеллект быстрее, чем работодатели успевают реагировать на это. На большинстве операционных систем применение ИИ выросло без малого на 1000%.