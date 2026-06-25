Это относится к пользователям в США, Европе и Великобритании

В блоге разработчиков Android появилось сообщение о том, что в правила оплаты в магазине Play Store внесены изменения. Это стало результатом многолетней судебной тяжбы с компанией Epic Games, которая подошла к концу только в этом году.

Изображение: Gemini

С 30 июня в магазине начнут действовать сниженные комиссии, и разработчики приложений для Android смогут задействовать сторонние платёжные системы. Это сделает покупки более доступными для пользователей из США, Великобритании и Европы.

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Комиссия для разработчиков будет составлять 10% до достижения годового дохода в размере $1 млн, какой бы способ оплаты ни был выбран. Это втрое меньше по сравнению с ранее существовавшей комиссией в 30%.

Когда отметка в $1 млн достигнута, комиссия за транзакции будет увеличиваться, но только если они не связаны с автоматическим продлением подписок. Комиссия за новые установки будет ниже, чем если приложение уже было установлено до даты изменения политики. За использование Google Play Billing будет взиматься комиссия в размере 5%.

Изображение: Google

Снизят комиссии и для приложений в программах Google «Level Up» или «Apps Experience». Эти программы призваны расширять поддержку нестандартных форм-факторов Android-устройств за счёт обеспечения высокого качества приложений и низкого уровня сбоев. Они вступят в силу в конце сентября.