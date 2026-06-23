A24 известна такими фильмами, как «Всё везде и сразу» с семью «Оскарами»

Издание The Wall Street Journal сообщает, что американская компания Google планирует вложить в американскую киностудию A24 сумму в размере примерно $75 млн. Это очередная сделка на рынке искусственного интеллекта, которая подогреет опасения и недовольство многих любителей кино относительно того, что в съёмках всё чаще применяется ИИ.

Изображение: Gemini

Киностудия совместно с подразделением Google DeepMind AI будет работать над созданием новых программных инструментов для производства и распространения фильмов. Как обычно при подобных сделках, стоит задача сделать производство дешевле и быстрее. В таких случаях дешевле может означать то, что некоторым сотрудникам киноиндустрии придётся подыскивать новую работу. Впрочем, пока авторы сделки утверждают, что речь идёт о создании инструментов для помощи кинематографистам, а не для их полной замены.

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Новые инструменты не должны оказаться похожими на генеративный искусственный интеллект, когда контент создаётся по запросу пользователей, как в чат-ботах ChatGPT или Gemini. К тому же Google не будет иметь доступа к телепередачам и фильмам производства A24.