Мессенджер ограничивался в стране по причине распространения в нём экзаменационных вопросов

Издание The Times of India сообщило о возвращении мессенджера Telegram в индийский сегмент магазина Google Play Store. Местные власти запретили доступ к Telegram с 16 по 22 июня, в качестве причины называлось распространение попавших в посторонние руки экзаменационных вопросов.

Изображение: Telegram

Национальное агентство тестирования Индии сообщало, что ряд каналов в мессенджере торговали поддельными билетами для попадания на вступительные экзамены в медицинские вузы и занимались организацией мошеннических схем. По мнению местных властей, механизмы конфиденциальности Telegram не давали возможности бороться с этими схемами. Индийские власти потребовали удалить приложение из магазинов Google и Apple, что и было сделано. В Google оно вернулось быстро, а вот на восстановление в магазине Apple времени потребуется больше.

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После ввода ограничений представители Telegram подали жалобу, но 19 июня высокий суд Дели отклонил её, назвав действия властей законными. Павел Дуров прокомментировал блокировку, заявив, что она никак не повлияет на распространение билетов, поскольку это будет происходить в других мессенджерах.