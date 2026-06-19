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Археологи обнаружили в Болгарии вторую посвящённую Гераклу Кинагиде надпись
Это подтверждает существование посвящённого данному мифологическому герою местного культа
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На юго-востоке Болгарии, в древнем городе Гераклее, нашли частично сохранившуюся большую каменную чашу. Внимание к ней привлекает надпись, призванная увековечить имя Геракла Кинагиды, или «Геракла-охотника». Находку сделала команда Национального археологического института с музеем при Болгарской академии наук.

Изображение: Болгарская археология

Помимо текста, каменная чаша содержит рельефное изображение щита, который относится к древней македонской иконографии. Щиты подобной формы находили на македонских монетах и других артефактах из этой страны. На другой стороне сосуда изображена часть фигуры, которой может быть голова лошади или кабана.

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Геракл Кинагидас представляет собой Геракла в охотничьем обличье, показывая связь с дикой природой и силой. Таким образом сосуд мог быть частью культового комплекса. Его нашли рядом с алтарём, где всего за несколько дней до этого обнаружилась другая надпись, включавшая в себя посвящение «Антигон Гераклу Кинагидасу».

Изображение: Болгарская археология

Археологи нашли фрагмент основания аналогичного каменного сосуда. Анализ покажет, принадлежат ли эти объекты одному сосуду или разным. Гераклея Синтика находится между древней Македонией и Фракией. В древности это был важный городской центр, который позже находился под властью Рима. Название данного города связано с фракийской группой синтийцев.

Изображение: Болгарская археология

Ранее сделанные здесь открытия, в число которых входили надписи, общественные здания, статуя, свидетельства городского планирования, рассказали о жизни города, в котором смешались македонские, фракийские, греческие и римские традиции. Чуть раньше здесь нашли мраморный торс и части мраморной статуи богини. Раскопки продолжаются, и археологи надеются на новые находки.

#история #археология #раскопки #болгария
Источник: arkeonews.net
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