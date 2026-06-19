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Компания Wessex Archaeology сообщила о нахождении в Англии 5000-летнего деревянного памятника
Между этой находкой и Стоунхенджем всего 5 км
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Раскопки под руководством археолога Фила Хардинга могли привести к обнаружению наиболее раннего из известных сооружений в ландшафте Стоунхенджа. Открытие сделано в Булфорде, графство Уилтшир, примерно в 5 км от Стоунхенджа. Над землёй от найденного памятника остались только две большие ямы для столбов, располагающиеся на расстоянии 120 м друг от друга. Анализ показал, что линия между столбами совпадает с восходом солнца в день летнего солнцестояния и заходом солнца в день зимнего солнцестояния с точностью до 1°.

Изображение: Wessex Archaeology

Радиоуглеродная датировка указывает примерно на 2950 год до н. э. Это совпадает с наиболее ранним этапом Стоунхенджа, но примерно на 500 лет раньше по сравнению с его каменными сооружениями. В результате можно сделать вывод о том, что в этом регионе отмечали солнечный цикл ещё до возникновения знаменитого Стоунхенджа.

Изображение: Wessex Archaeology

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Сооружение в Булфорде могло быть своего рода прототипом будущей ориентации Стоунхенджа относительно солнцестояния. Оба сооружения могли быть связаны с местной традицией наблюдения, обозначения и празднования движения солнца. 

Среди других находок, сделанных в рамках раскопок с 2015 по 2017 год, можно отметить кости животных, древесный уголь. Это может говорить о том, что большое число людей собиралось в Булфорде на короткий промежуток времени. Целью этих собраний могли быть связанные с солнечным циклом церемонии. Найденный в одной из ям дискообразный кремниевый нож мог иметь символическое значение с отсылкой к Солнцу.

Изображение: Wessex Archaeology

Результаты исследования скоро будут опубликованы в статье для информационного бюллетеня Общества доисторической эпохи.

#история #археология #раскопки #англия #стоунхендж
Источник: arkeonews.net
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