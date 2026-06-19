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Археологи нашли в Венгрии редкую римскую известковую печь
Она дала возможность посмотреть на промышленную сторону жизни древней Паннонии
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Работающие в Венгрии, недалеко от Бичке в округе Фейер, археологи обнаружили римскую известковую печь в хорошем состоянии. Раскопки проводили перед расширением автомагистрали М1 по заказу Национального археологического института Венгерского национального музея силами специалистов музея и добровольцев.

Изображение: Департамент археологического наследия и науки Сиккима

Сделанные открытия показали, что территория вокруг Бичке была заселена не только в один период времени. Следы показывают использование на протяжении долгого исторического периода. Раньше здесь нашли часть поселения римского периода и три захоронения римских детей, а также участок поселения эпохи Арпада. Весной к этому добавились очередные элементы поселений раннего римского и позднего периода Арпада, сооружения позднего Средневековья и османского периода.

Изображение: Департамент археологического наследия и науки Сиккима

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Что касается печи, она была встроена в склон холма. Круглое сооружение имеет диаметр примерно 230 см и глубину около 3 м. Стены выполнены из сырцового кирпича и укреплены глиняной штукатуркой. Имеет отверстие для обжига и выступы вокруг основания стены, которые поддерживали известняк перед обжигом.

Изображение: Департамент археологического наследия и науки Сиккима

Лучше всего сохранилась нижняя часть печи. Наличие тонкого слоя извести на основании и боковых стенках показало первоначальное назначение печи. Датировать сооружение помогли фрагменты римской черепицы тегула и серая чаша S-образного профиля. В последний раз римская известковая печь в столь хорошем состоянии находилась в Венгрии в начале XX века. Они указывают на то, как римское строительство и заселение поддерживались за пределами больших городов и крепостей.

#история #археология #венгрия #раскопки
Источник: arkeonews.net
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