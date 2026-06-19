Всего с целью обустройства жилых помещений добавлено 58 объектов

Состоялся релиз обновления видеоигры Crimson Desert под номером 1.12.00, где в очередной раз повышена производительность, исправлены найденные баги и расширены опции украшения домов. Декоративные предметы теперь предназначаются не только для внутреннего убранства помещений, но и для близлежащей территории. Мебель и декор можно изготавливать при помощи ткацкого станка и верстака.

Среди 58 представленных в обновлении предметов для обустройства домов есть ковры, композиции из цветов, фонтаны, фонари, колодцы и другие. Чертежи для их изготовления можно приобретать посредством квестов, покупать в магазинах, получать за прохождение испытаний.

Изображение: Crimson Desert

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Появилась система воспоминаний, для персонажей Дамианы и Унки предложена возможность оседлать Чёрную Звезду. Дополнительно эти персонажи получили обновление анимации и устранение ошибок.

Если говорить о новшествах в боевой системе, во время скольжения теперь доступны атаки любым видом оружия. Если проиграть в сражении с боссом, настройки экипировки и подготовки не пропадают. Стало больше настроек отображения текста, коллекции и меню теперь более наглядные.

Разработчики постарались устранить вылеты игры, дублирование предметов и питомцев, ошибки в работе карты, убрать неполадки с транспортом, навыками, производительностью игры и её квестами.