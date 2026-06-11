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Игра Crimson Desert менее чем за квартал разошлась в количестве более 6 млн экземпляров
Популярная РПГ южнокорейских разработчиков продолжает привлекать внимание геймеров
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Выпущенная 19 марта видеоигра Crimson Desert от студии Pearl Abyss достигла очередной важной отметки. Разработчики сообщили, что менее чем за три месяца с момента начала продаж набралось более 6 млн покупателей. Только в первый день после начала продаж это значение достигло 2 млн, тогда как за первый месяц набралось 5 млн купивших игру геймеров.

Изображение: Pearl Abyss

На этой же неделе разработчики Crimson Desert рассказали о том, что будут поддерживать её и добавлять новый контент до тех пор, пока на это есть спрос среди игроков. Судя по постоянному росту числа проданных копий, пока о спросе можно не беспокоиться.

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В начале месяца разработчики поделились планами на ближайшее будущее относительно выпуска обновлений. В частности, будут добавлены кроссплатформенные сохранения и внесены усовершенствования в сюжет.

#игры #видеоигры #crimson desert #рпг #pearl abyss
Источник: dtf.ru
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