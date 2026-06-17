Богатый городской квартал Ульпия-Новиомагус обладал полами с подогревом, облицованными мрамором бассейнами и роскошными домами

В голландском городе Неймеген в районе Ваалфронт перед началом застройки были проведены раскопки, которые привлекли внимание археологов. Была найдена значительная часть общественного банного комплекса римского города Ульпия-Новиомагус, который в своё время находился на берегах реки Ваал.

Изображение: Муниципалитет Неймегена

Раскопки стартовали в сентябре 2025 года, и их планировалось проводить до нынешнего июля. Найденные остатки являются наиболее крупным среди найденных в Нидерландах банных комплексов римского периода. Его площадь составляет около 4900 м², что вдвое больше по сравнению с найденными прежде в Форуме Адриани, недалеко от современного Ворбурга, и Кориоваллуме, в современном Хеерлене.

Изображение: Муниципалитет Неймегена

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Масштаб термальных сооружений в Неймегене говорит о том, что город имел ресурсы, население и амбиции для поддержки монументальной общественной архитектуры. Часть бани нашли ещё в 1992 году в процессе расширения фабрики. Новые раскопки позволили открыть связанные с горячими, тёплыми и холодными ваннами зоны. По мнению археологов, эти помещения появились на более позднем этапе строительства.

В Средние века и более поздние периоды многие стены комплекса демонтировали для получения строительного камня. Несмотря на это, немалая часть дренажной системы и полов сохранилась.

Изображение: Муниципалитет Неймегена

На римское происхождение указывает бетонный пол с небольшими кирпичными столбиками. Речь идёт о системе подогрева пола с циркуляцией горячего воздуха под помещениями и бассейнами.

Строительные материалы указывают на дорогой и продуманный интерьер. В частности, внутренние стены бассейнов облицованы мрамором. Полы выложены чёрно-белой известняковой плиткой, в некоторых помещениях была ярко раскрашенная штукатурка.

Изображение: Муниципалитет Неймегена

Помимо строений, найдены десятки тысяч предметов, таких как монеты, украшения, перстни, фрагменты бронзовых статуй и ожерелье с золотой застёжкой. Интересной находкой является бронзовый бюст Бахуса. Ещё археологи нашли сотни костяных заколок для волос.

Раскопки указывают на то, что город оставался активным до III века н. э. В конце II века его население могло составлять 5000-7000 человек.

Некоторые из сделанных находок 29 июня будут выставлены в мэрии Неймегена.