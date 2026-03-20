Блогер
При проведении работ в канализации в Нидерландах нашли остатки корабля эпохи викингов
Была найдена балка, которая могла быть частью несущего каркаса древнего судна

Во время ремонта канализационных и дренажных систем в голландском городе Вейк-бей-Дюрстеде была найдена большая деревянная балка. Предположительно, она была важной частью корабля в Каролингскую эпоху, когда в раннем Средневековье развивались торговые маршруты.

Изображение: Danny van Basten- Gemeente Wijk bij Duurstede

Деревянный брус привлёк внимание бдительного волонтёра. Вызванные муниципальными властями профессиональные археологи обнаружили на балке следы обработки и выемки, соответствующие технологии судостроения. Длина балки равна около 3,2 м при толщине 30 см. Она могла быть составной частью несущего каркаса судна.

Изображение: Danny van Basten- Gemeente Wijk bij Duurstede

Также поблизости нашли фрагменты керамики, которые указывают на период 700–800 годов н. э. В те времена речной прибрежный транспорт играл важнейшую роль как в экономической, так и в политической жизни Голландии.

Изображение: Danny van Basten- Gemeente Wijk bij Duurstede

Каролингская эпоха связана с консолидацией территории в Западной и Центральной Европе. В те времена этот город был одним из наиболее важных торговых центров раннесредневековых Нидерландов. Процветать ему помогало нахождение на месте объединения франкского мира со скандинавскими и североморскими торговыми путями.

Существует вероятность, что древесина может относиться к судам более поздних типов. Чтобы прояснить этот вопрос, будет проведён дендрохронологический анализ, то есть изучение годичных колец древесины. На это уйдёт несколько месяцев.

#нидерланды #торговля #средневековье
Источник: arkeonews.net
