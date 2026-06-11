Это произошло за счёт снижения долей компаний SK Hynix и Micron

Производство чипов памяти является одним из основных источников дохода южнокорейской компании Samsung. Она является одним из трёх ведущих производителей наряду с SK Hynix и Micron. Статистика фирмы Omdia показала, что по итогам первого квартала только Samsung смогла увеличить свою долю рынка DRAM.

Рост доли составил 2,1%, с 36,5% в последнем квартале 2025 года до 38,6% в году нынешнем. Доля SK Hynix уменьшилась с 32,9% до 28,8%, тогда как Micron потеряла 0,4%, и сейчас её доля рынка памяти составляет 22,4%.

Изображение: ChatGPT

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Наличие большого количества производственных мощностей позволило Samsung упрочить своё лидерство. Именно эта компания показала наибольший рост средней продажной цены памяти DRAM. Также Samsung имеет большую долю рынка памяти DRAM для серверов.

Совокупный объём поставок DRAM за квартал в денежном выражении составил $97,1 млрд. Это на 85,8% больше по сравнению с показателем предыдущего квартала. Продажи Samsung по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 95,4% до уровня $37,4 млрд.