Также южнокорейский производитель начал поставку образцов памяти HBM4E

Не так много времени прошло с тех пор, как компания Samsung с большим трудом смогла получить одобрение NVIDIA на поставку чипов высокоскоростной памяти HBM3. Задержка стоила Samsung дорого, поскольку заказчика смогла перехватить SK Hynix.

Ситуацию удалось улучшить с памятью HBM4. NVIDIA подтвердила право Samsung поставлять эту память для своих ускорителей искусственного интеллекта нового поколения. По словам генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, память Samsung сертифицирована для использования в составе платформы Vera Rubin.

Изображение: Gemini

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NVIDIA выдала сертификат всем трём основным производителям памяти HBM4. Помимо Samsung, ими являются также южнокорейская SK Hynix и американская Micron.

Samsung запустила промышленное производство памяти этого типа в феврале. Ранее сообщалось, что компания также начала поставлять образцы памяти HBM4E своим потенциальным клиентам.

NVIDIA является ведущим мировым производителем ускорителей искусственного интеллекта, так что памяти ей нужно много. На этой неделе Дженсен Хуанг встретился с главой полупроводникового подразделения Samsung и подтвердил расширение сотрудничества двух компаний в сфере чипов нового поколения.