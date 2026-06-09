Южнокорейский производитель Samsung представит свой первый защищённый планшет (не версии Pro) за два с половиной года

Два с половиной года назад компания Samsung выпустила защищённый планшет Galaxy Tab Active 5, после чего обновлений в этой линейке устройств не выходило. Это неудивительно, поскольку устройства данной серии Samsung обычно обновляет каждые три года. Таким образом, недолго остаётся ждать появления на прилавках модели Galaxy Tab Active 6. Доступная в интернете информация подтверждает это предположение.

Изображение: SamMobile

Согласно имеющимся сведениям, дебют планшета состоится в начале 2027 года. Планшет будет поддерживать стандарт мобильной связи 5G и на международные рынки поступит с модельным номером SM-X316B.

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Точные характеристики пока названы не были, но поскольку пройдёт три года, они должны стать заметно лучше по сравнению с характеристиками предыдущего планшета. Что касается нынешних планшетов Galaxy Tab Active 5 Pro и Galaxy Tab Active 5, Samsung продолжает поддерживать их, и недавно они получили стабильную версию программной оболочки One UI 8.5. Это означает переработанный пользовательский интерфейс и расширенные функциональные возможности.