По словам создателя конкурирующего мессенджера Telegram, пользовательские сообщения в WhatsApp* могут быть прочитаны посторонними лицами

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал на своём канале очередной пост, на этот раз о мессенджере WhatsApp*. Дуров не верит в обещание конфиденциальности этого мессенджера и называет WhatsApp* крупнейшим в истории случаем обмана потребителей. По словам Дурова, Telegram не даёт разработчикам возможности читать переписку пользователей и передавать её третьим лицам.

Изображение: Albert Gea / Reuters

В посте приведён скриншот, на котором подчёркнуты слова о том, что бэкдор позволяет сотрудникам Meta** и WhatsApp*, а также сторонним подрядчикам обходить шифрование и видеть частную переписку пользователей. Здесь же говорится, что бэкдор применяется только для просмотра помеченных как мошеннические или нарушающие условия пользовательского соглашения сообщений.

При этом важен сам факт наличия доступа к пользовательской переписке. Здесь же упоминается о том, что Meta** и WhatsApp* не спрашивают у пользователей согласия на доступ к их частной переписке и не ставят их об этом в известность при регистрации в мессенджере.

Изображение: Telegram-канал Павла Дурова

Приведённые на скриншоте слова взяты из 52-страничного иска с портала ClassAction.org. Истцами являются все пользователи мессенджера WhatsApp* на территории США с апреля 2016 года по нынешний день.

* - принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

