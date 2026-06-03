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Игра 007 First Light лидировала на платформе Steam с 26 мая по 2 июня
Второе место заняла популярная гоночная игра Forza Horizon 6
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Компания Valve предложила ознакомиться с еженедельной статистикой продаж игр и устройств на платформе Steam. На этот раз речь идёт о периоде с 26 мая по 2 июня.

В категории платных товаров лучше всего продавалась видеоигра 007 First Light, которая рассказывает о молодом Джеймсе Бонде. За первые сутки с момента релиза игру приобрели более 1,5 млн раз.

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Прежним лидером была гоночная игра Forza Horizon 6, которая теперь переместилась на второе место. На третьем месте по доходу от продаж находится портативная игровая консоль Steam Deck, которая за несколько дней до этого подорожала.

Изображение: ChatGPT

Выпущенный в раннем доступе симулятор жизни Paralives занимает четвёртую позицию, тогда как на пятом месте после релиза крупного дополнения находится игра Path of Exile 2. Следом располагается подводная приключенческая игра Subnautica 2, за ней идут LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Mina the Hollower и обновлённая GTA V. Замыкает топ-10 Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Если принимать во внимание условно бесплатные игры, на первом месте находится Counter-Strike 2, также в число лучших входят шутеры Apex Legends и PUBG.

#игры #steam #valve #видеоигры #steam deck #forza horizon 6 #007 first light
Источник: dtf.ru
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