Древний город Цибалае был одним из важнейших римских центров в южной Паннонии

Реконструкция городского рынка под открытым небом в хорватском городе Винковцах стоила 3,8 млн евро, но ценность сделанного здесь открытия в итоге может оказаться намного больше. Археологи нашли на этом месте 44 захоронения римской эпохи. К настоящему моменту из них исследовали 19, и сейчас археологи изучают содержащее останки мужчины кирпичное сооружение. В момент смерти ему было 40–45 лет. Изучение позволит узнать информацию о его здоровье, питании, физических нагрузках и погребальных обычаях.

Изображение: Город Винковци / Йосип Ромич

В могиле не было найдено богатой коллекции предметов. У правой ступни найден железный предмет, возле правого плеча находился бронзовый фрагмент.

Неразграбленные кирпичные гробницы в этом регионе встречаются чрезвычайно редко, а именно 2 из 200. Это делает находку особо ценной даже при малом количестве погребальных принадлежностей здесь.

На территории рынка были найдены и другие захоронения, более типичные для римского периода. В них обнаружили стеклянные сосуды (лакримарии) и более мелкие предметы. Первые исследованные захоронения датируются главным образом II и III веками н. э.

Изображение: Город Винковци / Йосип Ромич

Существует отчёт 2022 года о найденном в Винковцах римском саркофаге. Сказано также, что с конца XIX века в этом регионе обнаружено примерно 300 подобных находок.

Расположение города у реки Босут и между реками Сава, Драва и Дунай способствовало развитию его стратегического и экономического значения. Здесь родились император Валентиниан I и его младший брат Валент, которые правили западной и восточной частями империи соответственно в IV веке.

Изображение: Город Винковци / Йосип Ромич

Город сейчас позиционирует себя как один из старейших в Европе, поэтому подобные находки помогают закрепить за ним подобный статус и привлечь туристов. Местные власти говорят об истории продолжительностью более 8000 лет.