Археологи изучили золотую диадему и другие предметы в захоронениях в Сербии возрастом 4600 лет
Вместе с тремя древними зубами эти находки позволяют больше узнать о бронзовом веке на территории Дунайского региона

Археологи Огнен Младенович и Александр Булатович выполнили радиоуглеродные датировки трёх захоронений времён раннего и среднего бронзового века из дунайского региона на территории Сербии, а именно в Ваюга-Песак, Шлюнкара-Земун и Голокут-Визич. На протяжении десятилетий найденные могилы изучали по керамике, металлическим предметам и погребальным обычаям. Датировка человеческих зубов указывает на более точную хронологию проживавших здесь более 4000 лет назад сообществ.

Изображение: Gemini

Наиболее интересная гробница найдена в Шлюнкаре в Земуне, сейчас входящем в состав Белграда. Это останки взрослой женщины возрастом 25–30 лет в согнутом положении, лицом к северо-востоку, с положением тела с запада на восток. Рядом находится набор погребальных принадлежностей, большая часть расположена над головой. Это кувшины, чаша, кубки. Ещё интереснее нахождение диадемы из тонкой золотой пластины. Её нашли вокруг черепа на уровне лба. Небольшие отверстия на концах указывают на то, что диадема могла быть прикреплена к ткани или коже.

Изображение: Mladenović & Bulatović, 2026

Анализ зуба говорит, что могила появилась между 2268 и 2039 годами до н. э. Это критическая фаза раннего бронзового века, время пересечений культурных традиций на юге Карпатского бассейна и в центральных Балканах.

Две другие могилы добавляют дополнительную информацию к картине бронзового века. На правом берегу Дуная, в Ваюга-Песаке, нашли захоронение женщины возрастом 30–40 лет. В могиле найдены чаши и кувшин с одной ручкой. Анализ зуба указывает на промежуток времени между 2622 и 2496 годами до н. э., что раньше, чем можно судить по погребальным принадлежностям.

Изображение: Mladenović & Bulatović, 2026

Третье захоронение из Голокут-Визича относится к среднему бронзовому веку. Здесь среди погребальных предметов нашли керамические сосуды, миниатюрный сосуд с глубокой резьбой и бронзовое кольцо Локенринг. Зуб из этого захоронения указывает на промежуток времени между 1880 и 1699 годами до н. э.

Изображение: Mladenović & Bulatović, 2026

Эти захоронения позволяют учёным предположить, что Дунайский регион был частью крупной культурной зоны, где смешивались погребальные обычаи и символические практики разных сообществ.

#археология #сербия #раскопки #бронзовый век
Источник: arkeonews.net
