Южнокорейский производитель присоединился к ограниченному кругу из двенадцати компаний во всём мире

Воспользовавшись популярностью искусственного интеллекта и взлетевшим спросом на свою продукцию, компания Samsung Electronics преодолела отметку капитализации $1 трлн. В первую очередь это произошло благодаря её чипам памяти, которые используются в инфраструктуре таких компаний, как Alphabet, Meta*, Microsoft и OpenAI.

Изображение: Gemini

Цена акций Samsung увеличилась на 15%, что и позволило добраться до исторической отметки. Капитализацию этого уровня раньше преодолели лишь 12 компаний во всём мире. Что касается азиатских компаний, Samsung стала второй, уступив лишь TSMC. Среди других участников клуба триллионеров можно назвать Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, Saudi Aramco, Meta, Tesla, Walmart и Berkshire Hathaway.

Акции Samsung выросли после того, как несколькими днями ранее она огласила финансовые результаты первого квартала 2026 года. Её доход за этот период составил около $92 млрд, тогда как операционная прибыль выросла до $39,35 млрд. Это означает, что прибыль за один квартал нынешнего года оказалась у Samsung больше, чем за весь 2025 год.

Изображение: Yahoon Finance

Скоро акции Samsung могут стать ещё дороже, если Apple реализует свои планы по диверсификации поставок чипов. Представители компании посетили заводы Samsung в Техасе и ведут переговоры о производстве чипов для будущих аппаратов iPhone.

Недавно Samsung начала поставки шестого поколения памяти HBM, которые входят в состав наиболее производительных ускорителей искусственного интеллекта. Основную же долю прибыли компания получает от чипов памяти DRAM и NAND.

* признана в РФ экстремистской организацией.