Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Разработчики игр готовы отказаться от Denuvo из-за постоянного обхода этой технологии защиты
Неуязвимая на протяжении 12 лет технология защиты пала перед изобретательными хакерами

DRM-система защиты Denuvo долгое время считалась неприступной и использовалась во многих популярных играх, не давая возможности их пиратского распространения. К сожалению для разработчиков видеоигр, появился метод обхода гипервизора, перед которым Denuvo оказалась бессильной. Защита Denuvo представлена в 2014 году в игре FIFA 15; таким образом, на протяжении 12 лет пираты были перед ней бессильными.

Изображение: Gemini

Однако всё это время они не сидели сложа руки и работали над методами обхода защиты. Им удалось обойти встроенный в код игр Denuvo вместо того, чтобы полностью удалять защиту. При помощи неподписанных драйверов гипервизора команда DenuvOwO в последние месяцы распространила множество защищённых Denuvo игр, которые стали доступными совершенно бесплатно. Этот метод заставляет Denuvo думать, что защита продолжает работать с легальной копией игры.

Среди выпущенных в последнее время крупных игр пираты поделились с миром такими проектами, как Crimson Desert и Resident Evil Requiem. Разработчики защиты из компании Irdeto утверждают, что работают над мерами дополнительной защиты, но станут ли они действенными, неизвестно.

#технологии #игры #безопасность #видеоигры #denuvo
Источник: techspot.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

