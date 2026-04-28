Неуязвимая на протяжении 12 лет технология защиты пала перед изобретательными хакерами

DRM-система защиты Denuvo долгое время считалась неприступной и использовалась во многих популярных играх, не давая возможности их пиратского распространения. К сожалению для разработчиков видеоигр, появился метод обхода гипервизора, перед которым Denuvo оказалась бессильной. Защита Denuvo представлена в 2014 году в игре FIFA 15; таким образом, на протяжении 12 лет пираты были перед ней бессильными.

Однако всё это время они не сидели сложа руки и работали над методами обхода защиты. Им удалось обойти встроенный в код игр Denuvo вместо того, чтобы полностью удалять защиту. При помощи неподписанных драйверов гипервизора команда DenuvOwO в последние месяцы распространила множество защищённых Denuvo игр, которые стали доступными совершенно бесплатно. Этот метод заставляет Denuvo думать, что защита продолжает работать с легальной копией игры.

Среди выпущенных в последнее время крупных игр пираты поделились с миром такими проектами, как Crimson Desert и Resident Evil Requiem. Разработчики защиты из компании Irdeto утверждают, что работают над мерами дополнительной защиты, но станут ли они действенными, неизвестно.