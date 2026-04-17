Данный компонент является наиболее важным для успеха аппаратов подобного рода

Samsung в 2025 году выпустила складной смартфон Galaxy Z Fold 7, постаравшись сделать его тоньше аппаратов прежних поколений. Это удалось, но компании ещё есть к чему стремиться.

Появление складывающихся втрое смартфонов делает дизайн шарнира ещё более важным. Согласно последней информации, Samsung в настоящее время работает над шарниром для второго поколения смартфонов Galaxy Z TriFold.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Аппарат должен стать тоньше по сравнению с первой попыткой. Для этого новый шарнир разрабатывают с нуля. Напомним, что в раскрытом состоянии Galaxy Z TriFold имеет толщину корпуса от 3,9 до 4,2 мм, тогда как в сложенном виде это значение равно 12,9 мм.

От нового шарнира выиграют и более привычные складные смартфоны Galaxy Z. Этот шарнир может войти в состав моделей Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, которые ждут нынешним летом. Не исключено его использование и в смартфоне Fold Wide.

Galaxy Z TriFold первого поколения сняли с производства довольно быстро. Samsung может рассчитывать за счёт улучшения конструкции сделать новый аппарат более востребованным среди покупателей.