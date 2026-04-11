Samsung только на памяти в 1-м квартале заработала больше общей прибыли Amazon или Microsoft
Южнокорейский производитель превратился в одного из главных бенефициаров гонки искусственного интеллекта

Дефицит памяти стал большой проблемой для производителей электроники и её покупателей, но несколько компаний обогатились как никогда прежде. Отчёт Counterpoint Research говорит, что одной из таких компаний является Samsung.

Изображение: Gemini

По итогам 1-го квартала доход Samsung от производящего память подразделения оказался выше, чем общий доход Amazon, Microsoft или TSMC. Это значение за квартал составило $50,4 млрд. Из них $37 млрд принесла память DRAM и ещё $13,4 млрд добавили чипы NAND. Оба этих показателя являются рекордными. Предыдущий рекорд был установлен в 3-м квартале 2018 года и составлял $18,9 млрд. Сейчас это значение превышено на 167%.

Память вроде LPDDR и DDR пользуется высоким спросом у крупных облачных провайдеров. Последние прорывы в разработке памяти HBM3E и HBM4 привели к внедрению этой памяти в современные архитектуры вроде AMD Instinct MI355X и NVIDIA Vera Rubin, также внося вклад в благосостояние Samsung.

Изображение: Counterpoint Research

Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение спроса. Имея одни из наиболее крупных в мире производственных линий, Samsung наверняка будет и дальше обновлять рекорды прибылей от продажи памяти. Если же говорить об устойчивости спроса, с крупными поставщиками Samsung заключает соглашения на срок до 5 лет.

#amd #nvidia #samsung #microsoft #tsmc #оперативная память #amazon #память #dram #counterpoint research
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожал второй раз с начала весны
1
Космический корабль Orion совершил посадку в Тихом океане в рамках Artemis II
+
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В США пассажирский самолёт Boeing 787 списали после всего 13 лётных часов
+
На веб-сайте разработчика CPU-Z и HWMonitor был взломан API — ссылки вели на заражённые установщики
+
Павел Дуров: обещание шифрования в WhatsApp* является крупнейшим обманом потребителей
3
Республика Корея бесплатно передаст гражданам ПК из госучреждений на фоне роста цен
+
Skoda представила мощный велосипедный звонок DuoBell с инновационной технологией генерации звука
+
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
1
GTA 6 выйдет на ПК в феврале 2027 года
2
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
5
Возрождённая «Волга» показала среднеразмерный кроссовер К40
2
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
5
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-7700 с GTX 1070 Ti и протестировал его в ряде популярных игр
+
RKS Global: 22 из 30 популярных приложений России отслеживают установку VPN на мобильных устройствах
+
Сотрудники OpenAI рассказали о неумении Сэма Альтмана писать код
1

Популярные статьи

Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
9
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
32
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
42

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
18:29
Я, например. После сидения примерно около 28 с половиной лет (!) на разных версиях "форточек" потихоньку мигрирую на Линукс ибо политика мелко- мягкой конторы меня совершенно перестала устраивать.
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
Bernigan
18:17
А я о чём, этот апшеронский скокел ран паст и есть, но ему представляется что он в Германии живёт, даже фоток с инета надёргал болезный
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:46
повинуюсь и завидую ,мой повелитель
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:46
Всё отстань кудах, я играть пошёл.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:42
как скажете мой господин ,я вам завидую и плачу из-за вашей гениальности и прозорливой мудрости
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:40
Да суй кому хочешь, можешь ИранПасту. Он давно на тебя глаз положил.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:38
вы так добры ко мне мой хозяин.а мне можно засунуть пальчик только себе в попу или ещё кому?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:36
Да иди ты извращенец. Закончились вонючие с подливой. Через пару недель дам. А пока разрешаю засунуть тебе твой пальчик в попу. И продолжай мне завидовать.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Nvidia&Intel Hater
17:34
спасибо мой господин ,унижайте меня ,мне это нравится . а вы дадите мне сегодня понюхать ваши трусы?
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Шеша сидит с компа
17:31
Неплохо я Вадю унижаю. Не плач Кудах, продолжай мне завидовать.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
