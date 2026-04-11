Южнокорейский производитель превратился в одного из главных бенефициаров гонки искусственного интеллекта

Дефицит памяти стал большой проблемой для производителей электроники и её покупателей, но несколько компаний обогатились как никогда прежде. Отчёт Counterpoint Research говорит, что одной из таких компаний является Samsung.

По итогам 1-го квартала доход Samsung от производящего память подразделения оказался выше, чем общий доход Amazon, Microsoft или TSMC. Это значение за квартал составило $50,4 млрд. Из них $37 млрд принесла память DRAM и ещё $13,4 млрд добавили чипы NAND. Оба этих показателя являются рекордными. Предыдущий рекорд был установлен в 3-м квартале 2018 года и составлял $18,9 млрд. Сейчас это значение превышено на 167%.

Память вроде LPDDR и DDR пользуется высоким спросом у крупных облачных провайдеров. Последние прорывы в разработке памяти HBM3E и HBM4 привели к внедрению этой памяти в современные архитектуры вроде AMD Instinct MI355X и NVIDIA Vera Rubin, также внося вклад в благосостояние Samsung.

Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение спроса. Имея одни из наиболее крупных в мире производственных линий, Samsung наверняка будет и дальше обновлять рекорды прибылей от продажи памяти. Если же говорить об устойчивости спроса, с крупными поставщиками Samsung заключает соглашения на срок до 5 лет.