В апреле южнокорейская компания выпустит 1,5 млн экземпляров моделей Ultra

Издание ZDNet Korea сообщает, что компания Samsung в апреле собирается увеличить объём производства смартфонов линейки Galaxy S26. В марте спрос оказался выше ожидаемого, и компания планирует привести объём производства в соответствие с этим спросом. Число экземпляров Galaxy S26 Ultra вырастет на 200 000, тогда как простой Galaxy S26 получит дополнительные 500 000 единиц. В результате в апреле будет выпущено 1,5 млн аппаратов Ultra и 1,3 млн экземпляров Galaxy S26. Производство моделей Galaxy S26 Plus будет сокращено на 100 000 экземпляров до количества примерно 200 000 единиц.

Изображение: Derrek Lee / Android Central

Не исключено, что наращивание объёма производства и удовлетворение продаж может привести к незначительному снижению цен на эти смартфоны в мае. Ещё от Samsung ждут сокращения объёма производства смартфонов средней ценовой категории Galaxy A57 и Galaxy A17.

Высокий спрос на Galaxy S26 Ultra может быть связан с появлением в нём дисплея конфиденциальности, который оказался востребованным среди пользователей. Также Samsung улучшила камеры, сделала смартфон тоньше и удобнее для работы одной рукой.