В Южной Корее смартфоны серии Galaxy S26 от Samsung ещё до начала продаж пользуются большим спросом

Без малого через неделю начнутся продажи недавно представленных смартфонов Samsung Galaxy S26, но уже сейчас становится понятно, что линейка оказалась удачной. По крайней мере, это можно сказать про Южную Корею, где предварительные заказы за неделю оказались выше, чем на смартфоны прошлых поколений.

Обновления в новой серии невелики, но в одной только стране предварительных заказов было 1,35 млн. В прошлом году на серию Galaxy S25 Samsung получила 1,3 млн заказов за такой же промежуток времени.

Изображение: androidpolice.com

Samsung должен порадовать тот факт, что больше всего покупают самую дорогую модель, Galaxy S26 Ultra. На её долю приходится примерно 70% сделанных заказов. Это рекордный показатель для смартфонов Ultra за всё время их существования.

Местные операторы мобильной связи также говорят о высоком интересе к смартфонам этой серии. У них также чаще всего отдают предпочтение модели Ultra.

Свой вклад в столь высокий интерес в Южной Корее внесла подписка Samsung New Galaxy AI Subscription Club. В программу вступили более 30% сделавших предварительный заказ. Она даёт возможность ежемесячно выплачивать стоимость смартфона, получив при этом страховку от случайных повреждений и страховку Samsung Care+.