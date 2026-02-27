Теперь в общей цене персональных компьютеров стоимость памяти составляет 35%

В рамках оглашения финансовых результатов очередного квартала компания HP рассказала, что на долю оперативной памяти приходится 35% от стоимости всех материалов для сборки персональных компьютеров. Кварталом ранее показатель не превышал 15-18%. По словам финансового директора HP Карен Паркхилл (Karen Parkhill), стоимость памяти за квартал увеличилась почти на 100%, и это ещё не предел.

Временный генеральный директор Брюс Бруссард (Bruce Broussard) сообщил о заключении контрактов на поставки памяти сроком на год и создании стратегических запасов памяти для ключевых платформ. Продолжительность квалификации новых материалов была уменьшена в два раза, чтобы можно было ускорить изменения конфигурации продукции. Стали чаще применяться более дешёвые источники поставок для продукции разного ассортимента, сокращены издержки на логистику за счёт комплексных процессов планирования. В этом помогает в том числе искусственный интеллект.

Изображение: Getty Images

Несмотря на имеющиеся проблемы, HP сообщила о доходе в размере $14,4 млрд, что означает рост на 7% за год. Подразделение персональных систем показало рост на 14% в потребительском сегменте и на 11% в коммерческом. Доля компьютеров с поддержкой ИИ составляет 35% от общего числа поставок компьютеров HP, тогда как кварталом ранее это значение не превышало 30%.

HP говорит о сотрудничестве с более чем 100 разработчиками программного обеспечения с целью внедрения искусственного интеллекта в свои компьютеры.