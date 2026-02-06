Количество каналов в российском мессенджере Max к настоящему моменту превысило 150 тысяч

Пресс-служба российского мессенджера Max опубликовала пресс-релиз, согласно которому в нём появилась новая функциональность. Речь идёт о том, что администраторы каналов получили возможность управлять реакциями, которые читатели смогут оставлять на публикации в этих каналах.

Изображение: Max

Чтобы получить эту возможность, необходимо обновить приложение Max до последней на настоящий момент версии. В настройках канала следует перейти в раздел «Реакции» и указать, какие эмодзи будут доступны для реагирования на публикации. Минимум можно разрешить одну реакцию, а максимум восемь; здесь же можно полностью заблокировать все реакции.

Пресс-служба мессенджера Max поделилась также некоторыми новыми статистическими данными. К 20 января 2026 года в сервисе было доступно свыше 150 тысяч каналов, совокупная аудитория которых превысила 59 млн человек. В этих каналах каждый день в среднем появляется свыше миллиона публикаций. Согласно более ранней статистике, на конец января в Max было около 89 млн пользователей.