Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Компания OpenAI представила ChatGPT Translate в качестве конкурента Google Translate
Приложение поддерживает перевод между более чем 50 языками и даёт возможность настраивать тон и контекст

Компания OpenAI представила автономный веб-инструмент перевода текстов с языка на язык под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает переводы на более чем 50 языков и рассматривается как конкурент сервиса Google Translate. По внешнему виду они похожи, обладая двумя текстовыми полями. В одно из них вставляется текст для перевода, а в другом отображается результат перевода. Выпадающее меню позволяет выбрать язык, с которого будет осуществляться перевод, и язык, на который текст будет переведён.

Есть между этими сервисами и различия. Вариант от Google даёт возможность загружать для перевода изображения, документы и целые сайты. На главной странице ChatGPT Translate можно найти сообщения о возможности переводить текст, изображения и голос, но перевод изображений сейчас отсутствует. На ПК поддерживается только перевод текстов, а в браузерах на мобильных устройствах при помощи микрофона можно осуществлять голосовой ввод для перевода. Доступны предустановки для выбора стиля перевода, вроде более формального для делового общения.

Стандартный чат-бот ChatGPT также умеет переводить тексты с языка на язык. Быть может, по этой причине OpenAI не представила мобильного приложения. Это отличает его от Google Translate, который существует в виде веб-сайта и в виде мобильных приложений. Разработчики не говорят, какая именно ИИ-модель лежит в основе сервиса перевода.

#искусственный интеллект #google #openai #chatgpt #google translate #chatgpt translate
Источник: androidcentral.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
9
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
1
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Стартап GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году
+
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
Западное издание Military Watch высоко оценило эффективность российского истребителя Су-35
+
На стройке АЭС в Англии обнаружили старинное захоронение принца вместе со своей лошадью
+
В Китае набирает популярность приложение для информирования контактов в смартфоне о самочувствии
+
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
GizmoChina: ASUS представила игровой мини-компьютер ROG GR70 на Ryzen 9 и видеокарте RTX 5070
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
Blackview Marine 3 приносит возможности искусственного интеллекта и ночную съёмку в сегмент защищённых смартфонов
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
39
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
13
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
3
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
12

Сейчас обсуждают

Павел Мельник
03:20
Их нет в продаже
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
vl
02:57
Они и должны были просесть, подсчитай, сколько будет стоить комп с 4-ядерным (точнее, 8-ми, если учитывать энергоэффективные ядра) процессором, 16гб озу , 512 гб SSD, W11 Home + монитор, уж явно боль...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Waramagedon
02:38
К тому что ещё много актуального железа из прошлого.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Waramagedon
02:35
Файтинги с приставок лучше играть на приставках с Али экспресс
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
tolya21
02:05
15к за мамку на B760? Это клиника. 5060Ti 16 за 50к - это для совсем отбитых на голову.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
mahaleksmos
01:53
Угу или ремейк первой части с графоном из крайней
Презентация следующей игры серии Life is Strange состоится 20 января
Владимир
01:38
Проснулись! Ещё до НГ это началось. Купил перед НГ ноут E1504FA, регистрировал 29.12.25 - в гарантии отказано
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
nonses84
01:23
Вообще пох
«Автостат»: импорт новых грузовых автомобилей в Россию в 2025 году сократился почти в 10 раз
nonses84
01:22
Ну и пошли лесом, шарагина контора, нам и мси хватит
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
zerohexen
01:18
как меня бесит это DLSS от Nvidia разрушает тени, делая какую-то кашу. да лучше чем срань от амуде. но всеже. Где допиливают разрабы, работу через АПИ Нвидии, то норма. НО большинство просто прокидыва...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter