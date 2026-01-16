Приложение поддерживает перевод между более чем 50 языками и даёт возможность настраивать тон и контекст

Компания OpenAI представила автономный веб-инструмент перевода текстов с языка на язык под названием ChatGPT Translate. Он поддерживает переводы на более чем 50 языков и рассматривается как конкурент сервиса Google Translate. По внешнему виду они похожи, обладая двумя текстовыми полями. В одно из них вставляется текст для перевода, а в другом отображается результат перевода. Выпадающее меню позволяет выбрать язык, с которого будет осуществляться перевод, и язык, на который текст будет переведён.

Есть между этими сервисами и различия. Вариант от Google даёт возможность загружать для перевода изображения, документы и целые сайты. На главной странице ChatGPT Translate можно найти сообщения о возможности переводить текст, изображения и голос, но перевод изображений сейчас отсутствует. На ПК поддерживается только перевод текстов, а в браузерах на мобильных устройствах при помощи микрофона можно осуществлять голосовой ввод для перевода. Доступны предустановки для выбора стиля перевода, вроде более формального для делового общения.

Стандартный чат-бот ChatGPT также умеет переводить тексты с языка на язык. Быть может, по этой причине OpenAI не представила мобильного приложения. Это отличает его от Google Translate, который существует в виде веб-сайта и в виде мобильных приложений. Разработчики не говорят, какая именно ИИ-модель лежит в основе сервиса перевода.