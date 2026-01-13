Количество одновременно играющих в январе приближалось к отметке в миллион человек

Издатель Nexon и разработчики из компании Embark Studios во вторник объявили, что выпущенный ими несколько месяцев назад шутер Ark Raiders разошёлся в количестве более чем 12,4 млн экземпляров. На прошлой неделе аналитики из компании Alinea Analytics также утверждали, что продажи перевалили за 12 млн копий. В январские праздники в игру одновременно играли примерно 960 000 человек. Речь наверняка идёт обо всех платформах, где этот шутер доступен.

Известно, что при создании этой игры применялись возможности искусственного интеллекта, но, как видим, геймеров это не оттолкнуло. Ark Raiders получила награду как лучшая многопользовательская игра на мероприятии The Game Awards 2025 и как обладатель наиболее инновационного геймплея на награждении Steam Awards 2025.