Молочные белки, крахмал и наноглина стали основой для создания биоразлагаемых пластиков

В опубликованной в журнале Polymers статье описан процесс создания тонкой биоразлагаемой плёнки, полученной при помощи смешивания казеината кальция. Это широко доступный материал, получаемый из казеина (основного белка молока), а смешивали его с модифицированным крахмалом и наноглиной бентонита. В смесь также добавили глицерин и поливиниловый спирт, чтобы повысить прочность и гибкость материала.

Работа была проведена колумбийскими исследователями в области химической инженерии Николаем Эстивеном Гомесом Месой и профессором Алис Йована Патакуива-Матеус с инженерного факультета Боготы. Тесты на биоразлагаемость показали устойчивый процесс разложения. Полное разрушение в почве ожидается примерно через 13 недель.

Подобные биоразлагаемые плёнки могут стать основой более экологичной упаковки пищевых продуктов. Этому способствует и пониженная токсичность. Микробиологические исследования подтвердили, что уровень бактериальных колоний оставался в пределах допустимых значений.

По мнению профессора Тан из Института нанотехнологий и науки Флиндерса, поиск устойчивых решений для упаковки пищевых продуктов и других видов одноразового пластика важен для снижения загрязнения. Пластик может содержать тысячи химических веществ, таких как красители и антипирены, некоторые из которых токсичны и вызывают рак. Согласно прогнозам, без глобальных мер по борьбе с загрязнением производство пластика с 2020 по 2040 год вырастет на 70% и превысит 700 млн метрических тонн в год.

Хотя некоторые виды пластика можно использовать повторно, это происходит редко. Согласно опубликованному в журнале Nature анализу, около 60% всего пластика является одноразовым, а перерабатывается только 10%. Производство пластика выросло с 2 млн тонн в 1950 году до 475 млн тонн в 2022 году.