Ждать некоторых айфонов следующего поколения может потребоваться полтора года

Специализирующийся на делах компании Apple аналитик Марк Гурман поделился сведениями о том, что график релиза аппаратов Apple iPhone может претерпеть изменения. По его данным, Apple выпустит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold осенью 2026 года. Весной 2027 года за ними последуют базовый iPhone 18 и iPhone 18e. Не исключено и появление тонкого iPhone Air 2.

Считалось, что Apple может отложить выпуск iPhone Air 2, чтобы дать ему двойную камеру. Гурман сомневается в этом, поскольку речь идёт о перепроектировании платформы смартфона для наименее используемой камеры наименее продаваемого iPhone.

По его мнению, задержка может быть связана с предстоящим выпуском процессора A20. Его будут выпускать по техпроцессу TSMC 2-нм с использованием многокристальных модулей на уровне пластины (WMCM). Это позволит интегрировать такие компоненты, как SoC и DRAM, непосредственно на уровне пластины.

С учётом связанных с техпроцессом TSMC 2-нм производственных ограничений, изменение графика выпуска устройств Apple позволит добиться того, чтобы чипов A20 хватило на все модели. Кроме того, разнесение сроков выпуска позволит Apple добиться максимальной отдачи от каждого продукта, заодно поддерживая круглогодичный ажиотаж вокруг айфонов.