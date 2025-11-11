Он начнёт отображаться в браузере 11 ноября.

Компания Mozilla обновляет бренд браузера Firefox, представляя нового талисмана по имени Кит. Компания анонсировала ограниченную серию товаров с ним (футболки, наклейки и фирменная посуда) и новые обои.

Заявление Mozilla гласит, что Кит представляет собой «нового спутника в интернете, который является приватным, открытым и по-настоящему персональным». Обновлённый талисман начнёт появляться в фирменном стиле Firefox с 11 ноября, начиная со страницы новой вкладки и далее на веб-сайтах и в маркетинговых материалах Mozilla.

Mozilla заявляет, что этот талисман воплощает гибкость и удобство бренда Firefox. Он показывает ставку на конфиденциальность и пользовательский контроль, которые считаются сильной стороной Firefox.

Новый талисман стал частью масштабного обновления, призванного сделать Firefox более узнаваемым и привлекательным. Mozilla ставит перед собой задачу создать целостный и привлекательный образ браузера и его экосистемы.

Несмотря на популярность среди энтузиастов, Firefox занимает чуть менее 4% рынка десктопных браузеров. Из известных браузеров меньшая доля только у Opera — около 2%. Лидирует Google Chrome с долей под 80%.

В прошлом месяце Mozilla сообщила, что Firefox скоро начнёт показывать результаты поиска по определённым запросам непосредственно в адресной строке, а не перенаправлять пользователей на сайт поисковой системы по умолчанию.