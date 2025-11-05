Высокий спрос в Китае мог вдохновить Apple продолжить продвижение тонкого смартфона

В последнее время много говорилось о том, что аппарат Apple iPhone Air оказался невостребованным, за исключением Китая. Там тонкий смартфон стал хитом, отчасти благодаря поддержке только eSIM в стране, где eSIM прежде не было.

Быть может, одного Китая для Apple оказалось достаточно, чтобы посчитать устройство успешным и продолжить работу над iPhone Air 2. Финансовый конгломерат JP Morgan опубликовал сравнение характеристик будущих моделей iPhone вплоть до 2027 года. iPhone Air 2 и iPhone Air 3 в этом списке присутствуют.

Аналитики крупных финансовых компаний обычно умеют собирать информацию из разветвлённых сетей поставок. В посте Макса Вайнбаха их JP Morgan говорится, что iPhone Air 2 запланирован на 2026 год, а iPhone Air 3 — на 2027 год.

Это согласуется с недавним заявлением американского инвестиционного банка TD Cowen. В нём сказано, что Apple не меняет график производства iPhone Air. Банк ожидает, что Apple произведёт 3 млн единиц iPhone Air в 3-м квартале 2025 года и 7 млн устройств в 4-м квартале.

Американский банк KeyBanc Capital в опубликованном в октябре исследовании указал на «практически полное отсутствие спроса на iPhone Air и ограниченную готовность платить за складной смартфон». Издание Nikkei Asia сообщило, что Apple сокращает производство iPhone Air, увеличивая при этом заказы на другие модели линейки iPhone 17.

Об этом же говорил аналитик Apple Минг-Чи Куо. По его словам, большинство поставщиков iPhone Air сократят мощности по производству этой модели более чем на 80%.

Кто из них окажется прав, станет точно известно осенью 2026 года.