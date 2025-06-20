Исследование показывает, что генеративный ИИ снижает вовлечённость и память пользователей

Использование генеративного ИИ становится всё более распространённым в образовании, юриспруденции, политике, СМИ и других областях. У некоторых есть обеспокоенность в том, что зависимость от технологии может снизить когнитивные способности людей. Недавнее исследование MIT подтверждает эту обеспокоенность.

В недавно опубликованной статье объясняется, что когда участники эксперимента писали серию эссе, электронный мониторинг мозга выявил существенно более слабые связи между областями мозга у тех, кто использовал большие языковые модели (LLM). Три группы участников написали по три эссе: одна группа полагалась на LLM, другая использовала поисковые системы, а третья работала самостоятельно. Затем группы LLM и «только мозг» поменялись участниками для написания четвёртого эссе. Писавшие самостоятельно, пусть их работы и не всегда были самыми точными, продемонстрировали значительно более сильную нейронную связь. Это свидетельствует о более глубокой умственной вовлечённости.

Пользователи LLM получили высокие оценки как от людей, так и от ИИ-судей. Они чаще копировали и вставляли, меньше редактировали свою работу и испытывали трудности с цитированием собственных текстов.

Во время заключительного сеанса пользователи LLM также испытывали трудности с воспроизведением информации из тех работ, которые они вначале писали самостоятельно. Участники, которые перешли из группы LLM в группу самостоятельной работы, продемонстрировали повышенную нейронную связь.

Группа с применением поисковых систем продемонстрировала низкий и средний уровень мозговых связей. Они лучше могли цитировать свои работы, что предполагает более сильное сохранение памяти по сравнению с пользователями LLM.

Результаты показывают, что любое использование цифровых инструментов влияет на мозговую активность. Поисковые системы требуют большего умственного участия, чем генеративный ИИ.

Эти результаты могут иметь последствия для образования, где использование ИИ становится широко распространённым. Во многих школах большинство учеников используют такие инструменты, как ChatGPT. Учителя и профессора также начали использовать ИИ для оценки заданий и пытаются обнаружить использование ИИ.