Пользователи сообщают о глобальном сбое ChatGPT и проблемах с ответами

ChatGPT может считаться самым популярным чат-ботом, с которого всё началось. Это означает, что OpenAI нужно прикладывать максимум усилий, чтобы гарантировать его надёжную работу для всех. Однако сбои в работе сервисов временами случаются, и даже лучшие не застрахованы от неприятностей. В настоящее время ChatGPT не работает в полной мере и испытывает затруднения с ответами на запросы в разных частях мира.

При нажатии на кнопку ввода после ввода запроса пользователи получают сообщение об ошибке с кнопкой «Повторить попытку» рядом. Если же ответы и удаётся получить, это происходит крайне медленно. На официальном сайте OpenAI сообщает, что прошло несколько часов с тех пор, как ChatGPT и связанные с ним сервисы, такие как Sora и API, работают с неполадками. В настоящее время компания изучает проблему, но сроки её решения не были названы.

OpenAI не уточнила, какие поколения её больших языковых моделей затронуты больше всего. Некоторые пользователи получают ответы, переходя на другую модель. Сообщается, что 4o-mini и 4o-mini-high работают надёжнее других.

OpenAI только что опубликовала на своём официальном сайте, что нашла основную причину проблемы и «работает над реализацией мер по её смягчению». Если судить по сообщениям пользователей Downdetector, то некоторые из них утверждают, что ChatGPT снова работает после короткого простоя.