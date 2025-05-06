Новая функция доступна пока ограниченному числу пользователей

Чат-бот Google Gemini был обновлён и получил улучшенные функции генерации изображений. Ряд пользователей на форумах сообщили, что веб-интерфейс Gemini отныне поддерживает загрузку сразу нескольких изображений в одном запросе.

В одной из тем на форумах Reddit минимум три пользователя сообщили, что могут добавлять несколько изображений к одному запросу в веб-приложении Gemini. Автор поста прикрепил скриншот, на котором видно, что возможно объединить трёх персонажей с отдельных изображений в одно изображение. Скриншот показывает, что пользователь является подписчиком тарифного плана Gemini Advanced и применяет для объединения изображений модель 2.0 Flash.

Вероятно, данная функция доступна ещё не всем пользователям. Несколько комментаторов пишут, что могут загружать только одно изображение за раз, в том числе подписчики тарифа Advanced. У них при наведении курсора на значок +, который открывает меню добавления файлов в Gemini, появляется всплывающая подсказка: «Поддерживается только один файл изображения».

Известно, что возможность загрузки нескольких изображений в одном запросе разрабатывается с марта. Подписчикам Advanced остаётся наблюдать за тем, когда у них появится новая функция. Неизвестно, появится ли возможность загружать несколько изображений в одном запросе в бесплатной версии Gemini или останется лишь в Advanced