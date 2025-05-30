Гендиректор Anthropic предрекает исчезновение базовых профессий из-за ИИ

Многие говорят об опасности, которую генеративный ИИ представляет для мирового рынка труда. Особенно внимательно слушают такие предупреждения от тех, кто этот ИИ создаёт. Дарио Амодей, генеральный директор компании Anthropic, считает, что искусственный интеллект может уничтожить около половины всех базовых позиций белых воротничков в течение следующих пяти лет. Это приведёт к скачку безработицы до 20%.

Амодей рассказал в интервью, что ИИ-компании и правительства должны прекратить «приукрашивать» потенциальное массовое сокращение рабочих мест в сфере технологий, финансов, права, консалтинга и других профессиях для белых воротничков. Начальные рабочие места находятся под наибольшим риском.

Амодей говорит, что высказал это предупреждение публично в надежде, что правительства и гиганты ИИ, такие как OpenAI, начнут готовить способы защиты от ситуации, которая может выйти из-под контроля. Комментарии генерального директора подкреплены отчётами о состоянии рынка труда США. Рынок в сфере ИТ в 2024 году сократился второй год подряд. Отчёт SignalFire говорил, что найм новых выпускников крупными технологическими компаниями сократился более чем на 50% по сравнению с уровнем 2019 года. У стартапов найм новых выпускников сократился более чем на 30%.

Во многих технологических компаниях происходят масштабные увольнения. Большую их часть можно отнести к замене работников на ИИ.

Единственная хорошая новость для работников заключается в том, что некоторые компании, такие как Duolingo, обнаруживают, что неудовлетворительные результаты труда ботов и негативное отношение общественности к их использованию заставляют снова нанимать персонал.

Anthropic вносит в это мрачное будущее весомый вклад. Её последняя модель Claude 4 может писать код на почти человеческом уровне. Компании, как правило, заявляют, что технология увеличит рабочие места, помогая людям стать более производительными. Это может быть правдой сейчас, но затем системы смогут заменить людей полностью.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в качестве ответа предлагает ввести всеобщий базовый доход. Такого в истории человечества прежде не было, и можно не сомневаться, что это решение породит новые, неизвестные сейчас проблемы.