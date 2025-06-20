Обнаружена крупнейшая утечка с данными аккаунтов Google, Apple и Telegram из 30 открытых баз

Утечки данных в цифровом мире стали привычными, и от них никуда не деться. Однако очередная оказалась масштабнее прежних.

Согласно новому отчёту от CyberNews, найдена коллекция из 30 баз данных, содержащих от десятков миллионов до более 3,5 млрд записей каждая. Они были оставлены в открытом виде в Интернете.

В общей сложности эти 30 баз данных содержат примерно 16 млрд записей. Среди них — данные от аккаунтов в таких популярных платформах, как Google, Apple, Telegram и другие.

В статье говорится, что только один из раскрытых наборов был опубликован в прошлом, и он содержит 184 млн записей. Это капля в море по сравнению с объёмом данных, который описывает CyberNews.

По состоянию на февраль 2025 года в мире было более 5,56 млрд пользователей Интернета. Учитывая, что в утечке собрано 16 млрд записей, можно считать, что у многих пользователей в этих базах есть несколько раскрытых аккаунтов.

С раскрытием более 16 млрд учётных записей киберпреступники получили беспрецедентный доступ к персональным данным, которые могут использоваться для кражи аккаунтов, персональных данных и целенаправленного фишинга.

Большинство раскрытых наборов данных представляют собой компиляцию информации из вредоносных программ, наборов для подстановки учётных данных и переупакованных утечек. Это не единичная утечка из одного скомпрометированного источника.

Кроме того, большинство наборов данных перечисляют раскрытые данные в понятном формате: URL, данные для входа и пароль. Именно так современные вредоносные программы собирают данные.

Для пользователей наиболее разумным действием является немедленное изменение пароля. Кроме того, следует использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, чтобы добавить дополнительный уровень безопасности. Или можно применять более современные методы входа, такие как ключи доступа, вместо традиционных паролей.