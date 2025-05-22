Telegram завершил 2024 год с рекордной прибылью и выручкой, превзойдя предыдущие убытки. Основные источники дохода — платные функции мессенджера и связанные с криптовалютой активы.

Мессенджер Telegram завершил 2024 год с рекордным финансовым результатом: впервые за всю историю сервис вышел в плюс, зафиксировав чистую прибыль в размере $540 млн. По данным источников, близких к инвесторам, выручка компании также стремительно выросла — до $1,4 млрд, что в четыре раза превышает показатели предыдущего года.

Взрывной рост финансовых показателей связывают с увеличением числа платных подписчиков Telegram Premium, а также с активным развитием продуктов на базе криптовалютной экосистемы, подконтрольной Telegram. Устойчивый рост аудитории — более миллиарда активных пользователей в месяц — стал ключевым фактором масштабной монетизации.

Несмотря на сложности юридического характера в Европе — в частности, расследование в отношении основателя мессенджера Павла Дурова во Франции — Telegram не только сохранил инвестиционную привлекательность, но и выплатил инвесторам часть полученной прибыли. Кроме того, компания разместила облигации на сумму $1,5 млрд, чтобы выкупить часть прежних долговых обязательств.

Источники в индустрии не исключают, что следующим шагом может стать публичное размещение акций Telegram, если рыночная конъюнктура позволит. Потенциальным препятствием называют именно европейское расследование, но руководство мессенджера рассчитывает на благополучное завершение дела уже в 2025 году.



